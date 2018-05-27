Afganistan'da intihar saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesindeki askeri birliğe düzenlenen intihar saldırısında 2 asker öldü.

Helmand valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla, ilçenin Şavul bölgesindeki askeri birliği hedef aldığını belirtti.

Saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi.

Taliban ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğünü iddia etti.

