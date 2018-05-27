Afganistan'da intihar saldırısı: 2 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin Nad Ali ilçesindeki askeri birliğe düzenlenen intihar saldırısında 2 asker öldü.
Helmand valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırganın, bomba yüklü araçla, ilçenin Şavul bölgesindeki askeri birliği hedef aldığını belirtti.
Saldırıda 2 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zuvak, 4 askerin de yaralandığını söyledi.
Taliban ise saldırıda çok sayıda askerin öldüğünü iddia etti.
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
Melih Gökçek gece yarısı Twitter'dan sordu: Biz ahmak mıyız?
ABD’de acil durum ilan edildi! Ülke ayakta!
ABD’den Türkiye’ye Doğu Akdeniz kıskacı
Uşak’ta korkunç olay! 3 yaşındaki çocuğun feci ölümü!
Bursa'da kan donduran kaza! Kamyonda otururken kolu koptu!
Selahattin Demirtaş'tan çok konuşulacak mesajlar
Muharrem İnce'nin Beyaz Saray önüde çekilen fotoğrafı yeniden gündem oldu
Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in gelecekten verdiği haberler
Okuyucu Yorumları 0 yorum