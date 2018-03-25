Afganistan'da intihar saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde, Hazara Şiilerin gittiği camide düzenlenen intihar saldırısında bir kişinin öldüğü bildirildi.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırısında bulunan iki saldırgandan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı, kent merkezindeki Nebi Ekrem Camisi'nin içerisinde patlattığını ifade etti.

Velizadeh patlamanın ardından camiye girmeye çalışan ikinci saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Velizadeh, biri ağır 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.