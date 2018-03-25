HABER

Afganistan'da intihar saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

Saldırıda bir kişi hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde, Hazara Şiilerin gittiği camide düzenlenen intihar saldırısında bir kişinin öldüğü bildirildi.

Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırısında bulunan iki saldırgandan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı, kent merkezindeki Nebi Ekrem Camisi'nin içerisinde patlattığını ifade etti.

Velizadeh patlamanın ardından camiye girmeye çalışan ikinci saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Velizadeh, biri ağır 9 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Tel Rıfatlılar: Bizi de kurtarınTel Rıfatlılar: Bizi de kurtarın
Dayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktıDayı rezaleti! Yeğenini hamile bıraktı
ABD operasyon başlattı!ABD operasyon başlattı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Herat intihar saldırısı

En Çok Okunan Haberler

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Güzellik yarışmasında seks skandalı

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na romantik mesaj

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Arda Turan çok gergin! Çirkin sözler

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

Murat Başoğlu villasını satışa çıkardı!

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Meteoroloji'den kritik uyarı: Yarın sabah toz geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

Sayısal Loto sonuçları 24 Mart: 2 milyon TL'lik devir!

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

O toplantıda neler konuşulduğu ortaya çıktı...

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Çiftlik Bank soruşturmasında kritik gelişme! Toplanan para bilinenden çok fazla çıktı!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

Geri sayım sürüyor! Kritik gün yarın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.