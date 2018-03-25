Afganistan'da intihar saldırısı

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde, Hazara Şiilerin gittiği camide düzenlenen intihar saldırısında bir kişinin öldüğü bildirildi.
Herat Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Ahad Velizadeh, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar saldırısında bulunan iki saldırgandan birinin üzerine yerleştirdiği bombayı, kent merkezindeki Nebi Ekrem Camisi'nin içerisinde patlattığını ifade etti.
Velizadeh patlamanın ardından camiye girmeye çalışan ikinci saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Saldırıda bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Velizadeh, biri ağır 9 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.
Tapınak Şövalyeleri gizemi: 15 ceset bulundu
SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı: CHP kimi aday gösterirse kazanır
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Facebook'ta yetişti!
Biri silahına güvendi öteki cesaretine! Soyguncuyu böyle dize getirdi
Feci ölüm! Vatandaşlar seferber oldu ama...
ABD'de on birlerce kişi sokağa döküldü
AK Partili vekilden HDP ve PKK için olay sözler
Erdoğan'dan Ordu'da ilan etti: Dünyayı şaşırtacağız
Önce model oldu, sonra polisliğe soyundu
WhatsApp yeni özelliği ile işinizi kolaylaştıracak!
Okuyucu Yorumları 0 yorum