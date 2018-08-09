Afganistan'da intihar saldırısı: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.
Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Ferhad, AA muhabirine, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Herat'ın Kolordu bölgesinde kalabalığın arasında patlattığını belirtti.
Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Ferhad, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.
Herat Hastanesi sözcüsü Muhammed Rafik Şirzoy ise yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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