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Afganistan'da intihar saldırısı: 4 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 20:01 | Son Güncelleme

Afganistan'da intihar saldırısı: 4 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde düzenlenen intihar saldırısında 4 kişinin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Ferhad, AA muhabirine, saldırganın üzerine yerleştirdiği bombayı, Herat'ın Kolordu bölgesinde kalabalığın arasında patlattığını belirtti.

Saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydeden Ferhad, 12 kişinin de yaralandığını söyledi.

Herat Hastanesi sözcüsü Muhammed Rafik Şirzoy ise yaralılardan dördünün durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Herat

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