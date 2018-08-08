"Afganistan'da istikrar ve güvenlik için diyalog ve müzakere gerek"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Hüseyin Avni Botsalı, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in Afganistan'daki bütün tarafları ülkede istikrar ve güvenliğin temini için kayıtsız şartsız diyalog ve müzakerelerde bulunmaya davet ettiğini vurgulayarak, geçen ay düzenlenen İslam Alimleri Uluslararası Toplantısı'nın ülkede kalıcı barışın tesis edilme sürecinde tarihi bir dönüm noktası potansiyeli taşıdığını belirtti.

Botsalı, son günlerde Afganistan'da artan terör eylemlerine ilişkin Kabil'de yaptığı açıklamada, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in bu konuda yayınladığı genel bildiride son günlerde Kabil'de ve Afganistan'ın diğer vilayetlerinde artan terör ve şiddet eylemlerini kınadığını ve bu eylemlerde sivil topluma zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığına dikkati çekti.

Cidde ve Mekke'de İİT şemsiyesi altında 10-11 Temmuz'da düzenlenen "İslam Alimleri Uluslararası Toplantısı"nın ana gündeminin "Afganistan'da barış ve güvenliğin temini" olduğunu belirten Botsalı, "İslamiyet adına öldürmenin, terör ve şiddet uygulamanın, intihar saldırıları gerçekleştirmenin ne Kuran'da ne de fıkıhta yeri olmadığının" vurgulandığına işaret etti.