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"Afganistan'da istikrar ve güvenlik için diyalog ve müzakere gerek"

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2018 17:27 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı Afganistan Özel Temsilcisi Hüseyin Avni Botsalı: - "İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri, bütün tarafları, bütün ülkeleri ve Afganistan'da hükümet ve muhalefet kanadını ve Taliban'ı kayıtsız şartsız bu ülkede istikrar ve güvenliğin temini için diyalog ve müzakerelerde bulunmaya davet etmiştir" - "(İslam Alimleri Uluslararası Toplantısı) 40 yılı aşkın süredir Afganistan'da devam eden kanlı ihtilafların sona erme ve kalıcı barışın tesis edilme sürecinde tarihi bir dönüm noktası olma potansiyelini taşımaktadır"

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Afganistan Özel Temsilcisi Hüseyin Avni Botsalı, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in Afganistan'daki bütün tarafları ülkede istikrar ve güvenliğin temini için kayıtsız şartsız diyalog ve müzakerelerde bulunmaya davet ettiğini vurgulayarak, geçen ay düzenlenen İslam Alimleri Uluslararası Toplantısı'nın ülkede kalıcı barışın tesis edilme sürecinde tarihi bir dönüm noktası potansiyeli taşıdığını belirtti.

Botsalı, son günlerde Afganistan'da artan terör eylemlerine ilişkin Kabil'de yaptığı açıklamada, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in bu konuda yayınladığı genel bildiride son günlerde Kabil'de ve Afganistan'ın diğer vilayetlerinde artan terör ve şiddet eylemlerini kınadığını ve bu eylemlerde sivil topluma zarar verilmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladığına dikkati çekti.

Cidde ve Mekke'de İİT şemsiyesi altında 10-11 Temmuz'da düzenlenen "İslam Alimleri Uluslararası Toplantısı"nın ana gündeminin "Afganistan'da barış ve güvenliğin temini" olduğunu belirten Botsalı, "İslamiyet adına öldürmenin, terör ve şiddet uygulamanın, intihar saldırıları gerçekleştirmenin ne Kuran'da ne de fıkıhta yeri olmadığının" vurgulandığına işaret etti.

Botsalı, şunları kaydetti:

"Mekke Bildirisine dikkati çeken İİT Genel Sekreteri, bütün tarafları, bütün ülkeleri ve Afganistan'da hükümet ve muhalefet kanadını ve Taliban'ı kayıtsız şartsız bu ülkede istikrar ve güvenliğin temini için diyalog ve müzakerelerde bulunmaya davet etmiştir. Belki de İİT şemsiyesi altında gerçekleştirilen bu önemli toplantı 40 yılı aşkın süredir Afganistan'da devam eden kanlı ihtilafların sona erme ve kalıcı barışın tesis edilme sürecinde tarihi bir dönüm noktası olma potansiyelini taşımaktadır."

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İİT Afganistan Özel Temsilcisi Hüseyin Avni Botsalı

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