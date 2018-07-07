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Afganistan'da kaymakam bombalı saldırıda hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2018 17:24 | Son Güncelleme

Afganistan'da kaymakam bombalı saldırıda hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gor vilayetinin Çahar Sede ilçesi kaymakamı, bombalı saldırıda yaşamını yitirdi.

Gor Valiliği Sözcüsü Abdulhay Hatibi, ilçe merkezinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, Çahar Sede Kaymakamı Mirza Muhammed İbrahim'in de içinde bulunduğu makam aracının bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Hatibi, saldırıda İbrahim'in hayatını kaybettiğini bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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