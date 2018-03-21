Afganistan'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'da baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı büyük coşkuyla kutlanıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde nevruz dolayısıyla Uluslararası Nevruz Bayramı ve Gül-i Surh (Kırmızı Gül) Festivali düzenleniyor.

Mezar-ı Şerif'te bulunan Hz. Ali türbesinin yakınındaki Mavi Cami'nin önünde düzenlenen törene Afganistan Devlet Başkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş, bakanlar, Belh Valisi Ata Muhammed Nur, milletvekilleri, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkiye, Hindistan, Pakistan başta olmak üzere birçok ülkeden konuklar ve binlerce kişi katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belh Valisi Nur, Nevruz Bayramı'nın yüzyıllar öncesine dayanan bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Baharın, Afganistan halkı için barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Nur, halkın her zamankinden daha çok birliğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Son 13 yılda Belh vilayetinde hayata geçirilen yatırımlara değinen Vali Nur, çeşitli alanlarda büyük yatırımlar yapan Türkiye'ye ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) teşekkür etti.