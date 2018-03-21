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Afganistan'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 13:14 | Son Güncelleme

Afganistan'da Nevruz Bayramı coşkuyla kutlanıyor

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'da baharın gelişini müjdeleyen Nevruz Bayramı büyük coşkuyla kutlanıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde nevruz dolayısıyla Uluslararası Nevruz Bayramı ve Gül-i Surh (Kırmızı Gül) Festivali düzenleniyor.

Mezar-ı Şerif'te bulunan Hz. Ali türbesinin yakınındaki Mavi Cami'nin önünde düzenlenen törene Afganistan Devlet Başkanı İkinci Yardımcısı Server Daniş, bakanlar, Belh Valisi Ata Muhammed Nur, milletvekilleri, Türkmenistan, Özbekistan, Tacikistan, Kazakistan, Türkiye, Hindistan, Pakistan başta olmak üzere birçok ülkeden konuklar ve binlerce kişi katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan Belh Valisi Nur, Nevruz Bayramı'nın yüzyıllar öncesine dayanan bir tarihe sahip olduğunu söyledi.

Baharın, Afganistan halkı için barış ve huzur getirmesi temennisinde bulunan Nur, halkın her zamankinden daha çok birliğe ihtiyacı olduğunu belirtti.

Son 13 yılda Belh vilayetinde hayata geçirilen yatırımlara değinen Vali Nur, çeşitli alanlarda büyük yatırımlar yapan Türkiye'ye ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına (TİKA) teşekkür etti.

- Taliban'dan olumlu yanıt bekleniyor

Afganistan Devlet Başkanı İkinci Yardımcısı Daniş de nevruzun Afganistan'ın milli bayramlarından olduğunu söyledi.

Daniş, nevruzun farklı etnik grupların yaşadığı Afganistan'ın her bölgesinde çeşitli etkinliklerle kutlandığını vurguladı.

Afganistan hükümetinin terörle mücadele konusunda kararlı olduğuna dikkati çeken Daniş, bu konuda büyük başarılar elde ettiğinin altını çizdi.

Daniş, "Son iki sene içinde hükümet olarak Afganistan'ın kalkınması için büyük projelere imza attık, onlardan biri de TAPİ projesidir, Türkmenistan doğalgazının Afganistan üzerinden Hindistan'a taşıyacak bu proje sayesinde büyük gelir elde edeceğiz." dedi.

Savaşın çözüm yolu olmadığını anlatan Daniş, hükümet olarak Taliban örgütüne sunulan barış teklifi karşısında örgütten olumlu cevap beklediklerini sözlerine ekledi.

Hz. Ali türbesinin bahçesinde sabah başlayan kutlamaların gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Nevruza çok büyük önem verilen Afganistan'da 21 Mart, resmi bayram olarak kutlanırken halk, nevruzu görkemli şenliklerle karşılıyor.

Mezar-ı Şerif'te Gül-i Surh Festivali (Kırmızı Gül Bayramı) olarak adlandırılan nevruz 40 gün kutlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Mezar-I Şerif

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