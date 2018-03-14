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Afganistan'da otobüs ticari araçla çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2018 16:08 | Son Güncelleme

Kandahar vilayetindeki kazada 8 kişi öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, otobüsün ticari araçla çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Kudretullah Hoşbaht, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mayvand ilçesinde bir otobüsün, ticari araçla çarpışarak devrildiğini belirtti.

Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hoşbaht, 21 kişinin de yaralandığını belirtti.

Yaralılar arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor.

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Afganistan Kandahar Kaza Kudretullah Hoşbaht ölü yaralı

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