Afganistan'da otobüs ticari araçla çarpıştı

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinde, otobüsün ticari araçla çarpışması sonucu 8 kişinin öldüğü bildirildi.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Kudretullah Hoşbaht, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mayvand ilçesinde bir otobüsün, ticari araçla çarpışarak devrildiğini belirtti.
Kazada 8 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hoşbaht, 21 kişinin de yaralandığını belirtti.
Yaralılar arasında çocuklar ve kadınlar da bulunuyor.
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