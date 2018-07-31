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Afganistan'da patlama: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 10:20 | Son Güncelleme

Afganistan'da patlama: 11 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti.

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balabuluk ilçesinde sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.

Patlama sonucu 11 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Mehri, 38 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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