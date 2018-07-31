Afganistan'da patlama: 11 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 11 sivil hayatını kaybetti.
Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balabuluk ilçesinde sivilleri taşıyan bir otobüsün geçişi sırasında yol kenarına yerleştirilen bombanın patladığını belirtti.
Patlama sonucu 11 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Mehri, 38 kişinin de yaralandığını söyledi.
Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
CHP'de kurultay için kaç imza toplandı? Yeterli imza toplandı mı? Barış Yarkadaş imza sayısını açıkladı
Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni dönem başladı
Almanya'daki firari FETÖ'cü subaylara Fetullah Gülen'den talimat! Harekete geçtiler
CHP'de kurultay için toplanan '69 imza'nın sırrı: Pazarlık yapılıyor
Fransa'da cezaevinden inanılmaz firar! İki mahkum bakın ne yaptı...
ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan İran açıklaması: Hiçbir şart olmadan görüşmeye hazırım
Ankara'da 8 yıl önce yeni doğan bebeğini balkondan atarak öldürdü, Sakarya'da operasyonla yakalandı!
Metrobüste yaşanan yer verme kavgası gündemi sarsmıştı! O kadın konuştu...
YKS sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak? Üniversite tercih sayfası ne zaman açılacak?
Okuyucu Yorumları 0 yorum