HABER

Afganistan'da patlama: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.04.2018 09:04 | Son Güncelleme

Afganistan'da patlama: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivilin öldüğü bildirildi.

Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasaki Mine ilçe merkezi yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını ifade etti.

Patlama sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Hogyani, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaralandığını söyledi.

Hogyani, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dünyaca ünlü DJ hayatını kaybettiDünyaca ünlü DJ hayatını kaybetti
AK Parti erken seçim için harekete geçti!AK Parti erken seçim için harekete geçti!
UBER sürücüsüne saldırı kameradaUBER sürücüsüne saldırı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afganistan Hasaki Mine Nangarhar

En Çok Okunan Haberler

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Survivor Cumali'den ilginç itiraflar! Canlı yayında her şeyi anlattı

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Öğretmen Ayşe Çelik, 8 aylık bebeğiyle bugün cezaevine girdi

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Metin Hara'dan Beyaz Show'da bomba Adriana Lima itirafı! 'İlk mesaj ondan geldi'

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Abdullah Gül'ün zor kararı!

Definecilerin büyük hüsranı

Definecilerin büyük hüsranı

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

İran Rusya'ya teklif etti! Türkler tepki gösterdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Vücut geliştirmeci genci o ilaçlar mı öldürdü?

Vücut geliştirmeci genci o ilaçlar mı öldürdü?

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları rahatsızlık yarattı!

Afrin'e giden Yelda Hemşire: Ölmeden geri dönmem

Afrin'e giden Yelda Hemşire: Ölmeden geri dönmem

Son dakika! TSK açıkladı: Sema kod adlı terörist öldürüldü

Son dakika! TSK açıkladı: Sema kod adlı terörist öldürüldü

Sözleşmeli fuhuş rezaleti!

Sözleşmeli fuhuş rezaleti!

CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı? Ahmet Hakan yazdı

CHP'nin adayı nasıl bir şey olmalı? Ahmet Hakan yazdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.