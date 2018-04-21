Afganistan'da patlama: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Hasaki Mine ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivilin öldüğü bildirildi.
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hasaki Mine ilçe merkezi yakınında yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını ifade etti.
Patlama sonucu 5 sivilin hayatını kaybettiğini belirten Hogyani, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivilin yaralandığını söyledi.
Hogyani, yaralılardan bazılarının sağlık durumunun ciddi olduğunu kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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