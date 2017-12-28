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Afganistan'da patlama: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ | 28.12.2017 14:42 | Son Güncelleme 7 dakika önce

MEZAR-I ŞERİF (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad ilçesinde meydana gelen patlamada 6 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.

Devlet Abad Kaymakamı Muhammad Kerim, yaptığı açıklamada, ilçedeki bir okulun yakınlarına yerleştirilen bombanın, çocukların bölgede oynadığı sırada patladığını söyledi.

Patlamada 6 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade eden Kerim, çocukların 6-12 yaşlarında olduğunu belirtti.

Yetkililer Taliban'ı sorumlu tuttu.

(AA)

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