Afganistan'da patlama: 7 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde yaşanan patlamada 7 sivilin öldüğü bildirildi.
Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdukerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almar'ın Beş Kara bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.
Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Yuriş, bir sivilin de yaralandığını söyledi.
Yuriş, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.
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