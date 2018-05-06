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Afganistan'da patlama: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 12:14 | Son Güncelleme

Afganistan'da patlama: 7 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Almar ilçesinde yaşanan patlamada 7 sivilin öldüğü bildirildi.

Faryab Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Abdukerim Yuriş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Almar'ın Beş Kara bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 7 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydeden Yuriş, bir sivilin de yaralandığını söyledi.

Yuriş, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Almar faryab

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