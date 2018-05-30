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Afganistan'da polis merkezine saldırı: 9 ölü, 8 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2018 09:05 | Son Güncelleme

Afganistan'da polis merkezine saldırı: 9 ölü, 8 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın Logar vilayetinde polis merkezine düzenlenen saldırıda 6'sı polis 9 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Logar Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Şahpur Ahmadzey, bomba yüklü aracın Pul Alem şehrindeki polis merkezi girişinde infilak ettirildiğini, 3 saldırganın ise merkeze girerek polislerle çatıştığını belirtti.

Ahmadzey, çatışmada 3 saldırganın etkisiz hale getirildiğini, 6 polisin hayatını kaybettiğini, aralarında sivillerin de bulunduğu 8 kişinin yaralandığını bildirdi.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan logar Taliban

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