Afganistan'da Save The Children ofisine yapılan saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bulunan uluslararası yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın (Save The Children) ofisine saldıran teröristler yaklaşık 11 saat süren çatışma sonucu etkisiz hale getirildi.
Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ofise saldıran 3 teröristin 11 saat devam eden çatışmanın ardından öldürüldüğünü söyledi.
Saldırıda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini ifade eden Hogyani, bunlardan üçünün ofis çalışanı olduğunu belirtti.
Hogyani, saldırıda ofise ait araçların da hasar gördüğünü kaydetti.
Save The Children yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle Afganistan genelindeki faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.
Dün sabah saatlerinde 4 saldırgandan biri ofisin girişinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlatmış ve diğer 3 saldırgan içeriye girerek rastgele ateş açmaya başlamıştı.
Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.
(AA)
Zeytin Dalı Harekatı genişletildi iddiası: Türk uçakları Menbiç'i vurdu
Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin açıklaması gerçeği yansıtmıyor
Bilim dünyasından şok açıklama! İnsan klonlamaya bir adım kaldı
Meral Akşener: Gazilik er meydanında olur
Olmaz olsun böyle antrenör! Öğrencisinin fotoğrafıyla eskort hesabı açtı
Güneş sisteminin dışında yaşanabilir iki gezegen keşfedildi
İstanbul'da korkunç cinayet! Polisler gözlerine inanamadı
Sevgilisini öldürüp cesedine defalarca tecavüz etti!
Meğer ölüm makinesinden farkı yokmuş
Erdoğan'dan 'Zeytinlik Harekatı' açıklaması: Obama bizi aldattı!
Dünya benzeri yaşam koşullarına sahip iki gezegen keşfedildi
Instagram Hikayeler için yeni bir dönem başladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum