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Afganistan'da Save The Children ofisine yapılan saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 25.01.2018 00:45 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Yaklaşık 11 saat süren çatışmanın ardından saldırganlar etkisiz hale getirildi - Saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde bulunan uluslararası yardım kuruluşu Çocukları Kurtarın (Save The Children) ofisine saldıran teröristler yaklaşık 11 saat süren çatışma sonucu etkisiz hale getirildi.

Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ofise saldıran 3 teröristin 11 saat devam eden çatışmanın ardından öldürüldüğünü söyledi.

Saldırıda ölenlerin sayısının 5'e yükseldiğini ifade eden Hogyani, bunlardan üçünün ofis çalışanı olduğunu belirtti.

Hogyani, saldırıda ofise ait araçların da hasar gördüğünü kaydetti.

Save The Children yaptığı açıklamada, saldırı nedeniyle Afganistan genelindeki faaliyetlerini askıya aldığını bildirdi.

Dün sabah saatlerinde 4 saldırgandan biri ofisin girişinde üzerine yerleştirdiği bombayı patlatmış ve diğer 3 saldırgan içeriye girerek rastgele ateş açmaya başlamıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

(AA)

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