Afganistan'da seçim merkezine saldırı

KABİL (AA) - Afganistan'ın doğusundaki Host vilayetinde seçim merkezi olarak da kullanılan bir camide düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin öldüğü bildirildi.

Host Emniyet Müdürü Abdul Hannan, seçim merkezi olarak da kullanılan Host'un merkezinde Yakubi Camisi'ne yerleştirilen bombanın, öğle namazı çıkışında patlatıldığını belirtti.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hannan, 34 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenilirken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İki gün önce de terör örgütü DEAŞ'ın başkent Kabil'deki bir seçime merkezine düzenlediği intihar saldırısında 57 kişi hayatını kaybetmişti.

