Afganistan'da sel: 11 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan ve Sar-i Pul vilayetlerinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 11 kişinin öldüğü bildirildi.
Samangan Valiliği sözcüsü Siddik Azizi, Samangan'da birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu belirtti.
Sel sularına kapılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Azizi, 2 kişinin yaralandığını söyledi.
Azizi, sel nedeniyle onlarca evin de tahrip olduğunu kaydetti.
- Sar-i Pul'da 4 ölü
Öte yandan Sar-i Pul Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Azizurahman Aymak, Sar-i Pul'daki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiden de haber alınamadığını vurguladı.
Aymak, yaklaşık 200 hayvanın telef olduğu selde yüzlerce hektar tarlanın da sular altında kaldığını aktardı.
Arap dünyası Ramazan hilalini görmeyi bekleyecek
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!
Almanya Başbakanı Merkel, Filistinlileri suçladı: Huzursuzluk yaratıyorlar
Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!
Öğretmenlik eğitimi değişiyor! YÖK'ün yeni öğretmenlik lisans programları nasıl olacak?
Konya'da iğrenç olay! Anneden zihinsel engelli kızına cinsel istismar
Aytuğ Atıcı'dan 'Neden aday olmadınız?' sorusuna yanıt: Ben Sağlık Bakanı olacağım
Canlı yayında nesli tükenen hayvanları yiyordu! Ünlü Youtuber tutuklandı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan İsrail tepkisi! Hükümete 4 maddelik çağrı
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir
Korkutan kıyamet senaryosu: '2099 yılına kadar...'
Okuyucu Yorumları 0 yorum