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Afganistan'da sel: 11 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 05:00 | Son Güncelleme

Afganistan'da sel: 11 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Samangan ve Sar-i Pul vilayetlerinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 11 kişinin öldüğü bildirildi.

Samangan Valiliği sözcüsü Siddik Azizi, Samangan'da birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu belirtti.

Sel sularına kapılan 7 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Azizi, 2 kişinin yaralandığını söyledi.

Azizi, sel nedeniyle onlarca evin de tahrip olduğunu kaydetti.

- Sar-i Pul'da 4 ölü

Öte yandan Sar-i Pul Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Azizurahman Aymak, Sar-i Pul'daki sel felaketinde 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişiden de haber alınamadığını vurguladı.

Aymak, yaklaşık 200 hayvanın telef olduğu selde yüzlerce hektar tarlanın da sular altında kaldığını aktardı.

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Afganistan

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