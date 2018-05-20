Afganistan'da sel felaketi

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Belh ve Cüzcan vilayetlerinde şiddetli yağışın yol açtığı selde 9 kişinin öldüğü, yüzlerce evin su altında kaldığı bildirildi.

Belh Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Rahmatullah Zahid, Belh'te birkaç gündür devam eden şiddetli yağışların sele neden olduğunu söyledi.

Sel sularına kapılan 9 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Zahid, yüzlerce evin de tahrip olduğunu belirtti.

Öte yandan Cüzcan Doğal Afetlerle Mücadele İdaresi Başkanı Faizullah Sadat, Cüzcan'ın Faiz Abad ve Akça ilçesindeki birçok köyün sel suları altında kaldığını kaydetti.

İki ilçede bin 500 evin tahrip olduğunu ve yüzlerce aileyi helikopterlerle kurtardıklarını dile getiren Sadat, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisini paylaştı.

Sadat, ''Evleri tahrip olan yüzlerce aile, sıcak altında çok kötü durumda yaşıyor, yardım kurumlarından çadır, battaniye ve gıda desteği bekliyoruz.'' dedi.

Sadat, Cüzcan'da binlerce hektar tarım arazisinin de su altında kaldığını bildirdi.

