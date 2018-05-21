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Afganistan'da silahlı saldırı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 12:23 | Son Güncelleme

Afganistan'da silahlı saldırı: 5 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Meyvend ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda mayın temizleme kurumunda çalışan 5 kişi hayatını kaybetti.

Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kimliği bilinmeyen silahlı kişilerin, ilçenin Malang Kariz bölgesinde mayın temizleme işleriyle uğraşan işçilere saldırdığını belirtti.

Saldırıda 5 işçinin öldüğünü ifade eden Razık, saldırganların bir işçiyi de kaçırdığını söyledi.

General Razık, saldırıdan Taliban örgütünü sorumlu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Kandahar

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