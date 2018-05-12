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Afganistan'da Taliban, Farah vilayet merkezine saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 20:24 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban, Farah vilayet merkezine saldırdı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezine düzenlediği silahlı saldırıda 16 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, militanların, Farah merkezinin kontrolünü ele geçirmek için dört koldan saldırı düzenlediği belirtildi.

Çıkan çatışmalarda 16 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği, 4 güvenlik görevlisinin yaralandığı ve 45 örgüt üyesinin öldürüldüğü bilgisi paylaşıldı.

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