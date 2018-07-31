Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı: 19 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti.
Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki en büyük eğitim kampı Serdere'ye saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.
Çatışmada 11 DEAŞ üyesiyle 8 Taliban militanının öldüğünü kaydeden Haşi, 6 DEAŞ mensubuyla 5 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi.
Haşi, saldırı sonucu DEAŞ'ın söz konusu kampının Taliban'ın kontrolüne geçtiğini kaydetti.
Esenyurt'ta polise silahlı saldırı!
Yusuf Dede'nin ölümü sonrasında şoke eden gelişme! O doktor davacı ve şikayetçi oldu
Mahkemede 'İçkime ilaç attı' dedi, sonrası korkunç!
Görenler inanamadı! 'Domuz bebek' tüyleri diken diken etti!
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koncuk: Kimse Meral Akşener'den 'adayım' demesini beklemesin
Her sabah derisi soyuluyor, artık sesi de çıkmıyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile görüştü
İstanbul Fatih'te kaybolan Iraklı adamdan 96 saat sonra iyi haber geldi! Beyoğlu'nda ağlarken bulundu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum