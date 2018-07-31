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Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı: 19 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 15:47 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban ile DEAŞ çatıştı: 19 ölü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Derzab ilçesinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasında çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti.

Cüzcan Emniyet Amiri Abdul Hafiz Haşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, DEAŞ'ın Afganistan'ın kuzeyindeki en büyük eğitim kampı Serdere'ye saldırmasının ardından çatışma çıktığını belirtti.

Çatışmada 11 DEAŞ üyesiyle 8 Taliban militanının öldüğünü kaydeden Haşi, 6 DEAŞ mensubuyla 5 Taliban üyesinin de yaralandığını söyledi.

Haşi, saldırı sonucu DEAŞ'ın söz konusu kampının Taliban'ın kontrolüne geçtiğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan cüzcan DEAŞ derzab Taliban

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