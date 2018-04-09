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Afganistan'da Taliban karakola saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2018 09:33 | Son Güncelleme

Saldırıda 6 polis öldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde Taliban üyelerinin karakola düzenlediği saldırıda 6 polisin öldüğü bildirildi.

Sar-i Pul Emniyet Amiri Esedullah Habibi, örgüt üyelerinin Said Abad köyündeki polis karakoluna lazer güdümlü silahlarla saldırı düzenlediğini açıkladı.

Habibi, saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin yaralandığını kaydetti.

Saldırının ardından bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğine işaret eden Habibi, örgüt üyelerinin geri püskürtüldüğünü söyledi.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından karakolun kontrol altına alındığı iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Sar-i Pul Taliban

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