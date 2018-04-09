Afganistan'da Taliban karakola saldırdı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Sar-i Pul vilayetinde Taliban üyelerinin karakola düzenlediği saldırıda 6 polisin öldüğü bildirildi.
Sar-i Pul Emniyet Amiri Esedullah Habibi, örgüt üyelerinin Said Abad köyündeki polis karakoluna lazer güdümlü silahlarla saldırı düzenlediğini açıkladı.
Habibi, saldırıda 6 polisin yaşamını yitirdiğini, 3 polisin yaralandığını kaydetti.
Saldırının ardından bölgeye takviye birliklerinin gönderildiğine işaret eden Habibi, örgüt üyelerinin geri püskürtüldüğünü söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırının ardından karakolun kontrol altına alındığı iddia edildi.
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