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Afganistan'da Taliban saldırıları: 42 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 14:15 | Son Güncelleme

İki ayrı vilayetteki karakollara düzenlenen saldırılarda 25 korucu ve 17 asker hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın Herat ve Kunduz vilayetlerindeki askeri karakollara düzenlediği saldırılarda 25 korucu ile 17 askerin öldüğü bildirildi.

Herat Valiliği sözcüsü Ceylani Farhad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Herat'ın Zavul ilçesine bağlı Aziz Abad köyündeki askeri karakola saldırması sonucu 17 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda bir askerin yaralandığını kaydeden Farhad, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 örgüt üyesinin öldürüldüğünü, 10'unun da yaralandığını belirtti.

Öte yandan Kunduz'un Kale-i Zal ilçesi Kaymakamı Amanuddin Kureyşi, örgüt militanlarının, Kale-i Zal'daki 4 askeri karakola düzenlediği eş zamanlı saldırıda 25 korucunun yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kureyşi, saldırının ardından çıkan çatışmada 8 militanın öldüğünü, 9'unun da yaralandığını vurguladı.

- Ateşkes kararı

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani, 20 Haziran'a kadar Taliban'a yönelik geçici ateşkes ilan edildiğini, Taliban ise Ramazan Bayramı’nda üç günlük ateşkes kararı aldıklarını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Herat Kunduz

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