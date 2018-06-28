Afganistan'da Taliban saldırısı: 16 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Çah Ab ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 16 polis hayatını kaybetti.
Tahar Valiliği sözcüsü Sünnetullah Timur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Çah Ab'ın Yetim Tepe bölgesindeki sınır polis karakoluna saldırdığını belirtti.
Saldırıda 16 sınır polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Timur, 6 polisten hala haber alınamadığını söyledi.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 4 polis karakolunun kontrolünün sağlandığı ileri sürüldü.
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