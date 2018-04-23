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Afganistan'da Taliban saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

Karakola düzenlenen saldırıda 9 asker hayatını kaybetti

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde bulunan askeri karakola düzenlediği saldırıda 9 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Badgis Emniyet Müdürü Yardımcısı Gulam Server Haydari, militanların, Badgis'in Kale-i Nav şehrindeki askeri karakola saldırdığını belirtti.

Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Haydari, askerlerin takviye kuvvet olarak bölgedeki seçim merkezinin güvenliğini sağlamak amacıyla karakola yerleştirildiğini söyledi.

Taliban ise saldırıda 10 askerin öldüğünü iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Badgis

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