Afganistan'da Taliban saldırısı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde bulunan askeri karakola düzenlediği saldırıda 9 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Badgis Emniyet Müdürü Yardımcısı Gulam Server Haydari, militanların, Badgis'in Kale-i Nav şehrindeki askeri karakola saldırdığını belirtti.
Saldırıda 9 askerin yaşamını yitirdiğini ifade eden Haydari, askerlerin takviye kuvvet olarak bölgedeki seçim merkezinin güvenliğini sağlamak amacıyla karakola yerleştirildiğini söyledi.
Taliban ise saldırıda 10 askerin öldüğünü iddia etti.
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