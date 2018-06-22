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Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 08:23 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban saldırısı: 6 ölü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının Afganistan'ın Gazne vilayetindeki karakola saldırması sonucu 6 polisin öldüğü bildirildi.

Gazne Valiliği Sözcüsü Aref Nuri, militanların karakola düzenlediği saldırıda 6 polisin hayatını kaybettiğini, 4 polisin yaralandığını söyledi.

Nuri, saldırının ardından çıkan çatışmada 7 militanın öldürüldüğünü belirtti.

Taliban'ın açıklamasında ise saldırıda 9 polis ve askerin hayatını kaybettiği iddia edildi.

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Afganistan Gazne

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