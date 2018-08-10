Afganistan'da Taliban'dan Gazne kentine saldırı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, Afganistan'ın tarihi kentlerinden Gazne'ye dört koldan saldırdığı bildirildi.

Gazne Valiliği sözcüsü Muhammed Aref Nuri, militanların, sabahın erken saatlerinde kent merkezine saldırı başlattığını belirtti.

Çatışmanın kent merkezine yakın bir bölgede sürdüğünü anlatan Nuri, çatışmada birçok militanın öldürüldüğünü kaydetti.

Nuri, destek gücünün Gazne'ye ulaştığını vurgulayarak, militanları geri püskürtmeye çalıştıkları bilgisini paylaştı.

Çatışmalar nedeniyle Gazne-Kabil ana caddesinin trafiğe kapatıldığı aktarıldı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu militanların kent merkezine girdiği ve çok sayıda askeri öldürdüğü iddia edildi.

