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Afganistan'da Taliban'ın Farah vilayetine düzenlediği saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:09 | Son Güncelleme

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri: - "Taliban'ın Farah merkezine düzenlediği saldırı geri püskürtüldü" - Saldırıda ölenlerin sayısı 30'a çıkarken, operasyonda yaklaşık 200 Taliban üyesi öldürüldü

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, önceki gün Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezine düzenlediği saldırının püskürtüldüğü bildirildi.

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine "Taliban'ın Farah merkezine düzenlediği saldırı püskürtüldü." ifadelerini kullandı.

Operasyonda yaklaşık 200 Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Mehri, 100 militanın da yaralandığını belirtti.

Yaklaşık bin örgüt üyesinin düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini ifade eden Mehri, ölenlerden beşinin sivil olduğunu bildirdi.

Mehri, il merkezinin güvenliğini sağladıklarını, operasyona NATO kuvvetlerinin de havadan destek verdiğini aktardı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 60 güvenlik görevlisinin öldüğü ve Farah'ın merkezinden halen uzaklaşmadıkları öne sürüldü.

PARTNERSaldırı anı saniye saniye görüntülendiSaldırı anı saniye saniye görüntülendi
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Afganistan

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