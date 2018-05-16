Afganistan'da Taliban'ın Farah vilayetine düzenlediği saldırı

KABİL (AA) - Taliban militanlarının, önceki gün Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin merkezine düzenlediği saldırının püskürtüldüğü bildirildi.
Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine "Taliban'ın Farah merkezine düzenlediği saldırı püskürtüldü." ifadelerini kullandı.
Operasyonda yaklaşık 200 Taliban üyesinin öldürüldüğünü kaydeden Mehri, 100 militanın da yaralandığını belirtti.
Yaklaşık bin örgüt üyesinin düzenlediği saldırıda ölenlerin sayısının 30'a yükseldiğini ifade eden Mehri, ölenlerden beşinin sivil olduğunu bildirdi.
Mehri, il merkezinin güvenliğini sağladıklarını, operasyona NATO kuvvetlerinin de havadan destek verdiğini aktardı.
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 60 güvenlik görevlisinin öldüğü ve Farah'ın merkezinden halen uzaklaşmadıkları öne sürüldü.
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