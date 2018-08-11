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Afganistan'da Taliban'ın Gazne'ye saldırısı püskürtüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 15:40 | Son Güncelleme

Afganistan'da Taliban'ın Gazne'ye saldırısı püskürtüldü

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne kent merkezine dün sabah saatlerinde saldırı başlatan Taliban militanlarının püskürtüldüğü bildirildi.

İçişleri Bakanlığı sözcüsü Necib Daniş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Gazne kent merkezine yaklaşan militanların, destek gücünün ulaşmasıyla püskürtüldüğünü söyledi.

Çatışmalarda yaklaşık 100 militanın öldürüldüğünü ifade eden Daniş, 26 güvenlik görevlisinin de yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gazne İl Şura Başkanı Yardımcısı Aminullah Kamuran ise çatışmaların halen kent merkezinde devam ettiğini öne sürdü.

Görgü tanıkları, kent merkezinde yaşanan çatışmalarda 1 gazetecinin de hayatını kaybettiğini aktardı.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise kent merkezinde birçok bölgenin kendi kontrollerine geçtiği iddia edildi.

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Afganistan Gazne

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