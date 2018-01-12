Afganistan'da TMV bünyesindeki kız lisesinde mezuniyet heyecanı

Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde bulunan Habibe Kadiri Kız Lisesi'nde 4. dönem mezuniyet töreni yapıldı.
TMV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Farsça eğitimin yanı sıra Türkçe eğitim veren okuldan 27 öğrencinin mezun olduğu törene, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Mustafa Erdeviren, TMV heyeti, mülki ve idari amirler ile veliler katıldı.
Cüzcan vilayetinin Akça İlçe Kaymakamı Anna Murat Şahin, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye, Maarif Vakfı aracılığı ile yaptığı eğitim yatırımları için teşekkür ediyoruz. Bu okul, iki ülke arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendiriyor. Habibe Kadiri Kız Lisesi, Akça ilçemizin ve Şibirgan ilimizin eğitim kalitesini artırdı. Türkiye Maarif Vakfı, Akça'da başlattığı ücretsiz üniversite hazırlık kursları ile yüzlerce kızımızı daha güzel yarınlara hazırlıyor. Hiçbir karşılık beklemeden sundukları bu fırsat için tüm Akça halkı adına şükranlarımı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Başkonsolos Erdeviren de TMV'ye ve Habibe Kadiri Kız Lisesi'nde eğitimin aralıksız devam etmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.
TMV Asya-Pasifik Bölge Koordinatörü Harun Küçükaladağlı ise mezuniyetlerinin ardından da öğrencilerin yanında olarak geleceklerini inşa etmelerini destekleyeceklerini belirtti. Küçükaladağlı, kaliteli bir Türkçe eğitimi alan başarılı öğrencilerin Türkiye'de üniversite eğitimi alabilmeleri için desteğinsürdüreceklerini ifade etti.
TMV Afganistan Direktörü Mucip Uludağ da eğitimin uzun soluklu bir iş, sabır ve çaba gerektirdiğini vurguladı. Uludağ, öğrencilere yaklaşan sınavlar için başarılar dileyerek, "Hedefimiz yüzde yüz başarı olup, mezun verdiğimiz öğrencilerimizi başta tıp, mühendislik, eğitim ve hukuk fakülteleri olmak üzere Türkiye ve Afganistan'ın en iyi üniversite ve fakültelerinde görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.
Yoğun katılımın olduğu törende, öğrenciler tarafından Türkçe tiyatro oyunu sahnelendi. Öğrencilerin yazmış olduğu, kalplerindeki Türkiye sevgisini anlattıkları kompozisyon ve şiirler okunurken törende duygusal anlar yaşandı.
Şenlik havasında geçen program, dereceye giren öğrencilere özel hediyelerin takdim edildiği diploma töreninin ardından, tüm öğrencilere ve velilere hediyeler sunulması, ikramlar yapılmasının ardından sona buldu.
(AA)
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