Afganistan'da TMV bünyesindeki kız lisesinde mezuniyet heyecanı

Afganistan'da Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bünyesinde bulunan Habibe Kadiri Kız Lisesi'nde 4. dönem mezuniyet töreni yapıldı.

TMV'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Farsça eğitimin yanı sıra Türkçe eğitim veren okuldan 27 öğrencinin mezun olduğu törene, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosu Mustafa Erdeviren, TMV heyeti, mülki ve idari amirler ile veliler katıldı.

Cüzcan vilayetinin Akça İlçe Kaymakamı Anna Murat Şahin, törende yaptığı konuşmada, "Türkiye'ye, Maarif Vakfı aracılığı ile yaptığı eğitim yatırımları için teşekkür ediyoruz. Bu okul, iki ülke arasındaki kardeşlik bağını daha da güçlendiriyor. Habibe Kadiri Kız Lisesi, Akça ilçemizin ve Şibirgan ilimizin eğitim kalitesini artırdı. Türkiye Maarif Vakfı, Akça'da başlattığı ücretsiz üniversite hazırlık kursları ile yüzlerce kızımızı daha güzel yarınlara hazırlıyor. Hiçbir karşılık beklemeden sundukları bu fırsat için tüm Akça halkı adına şükranlarımı sunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Başkonsolos Erdeviren de TMV'ye ve Habibe Kadiri Kız Lisesi'nde eğitimin aralıksız devam etmesine katkı sağlayanlara teşekkür etti.