Afganistan'da TÖMER açıldı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde Muhtar Kolejinin girişimi, Gazi Üniversitesinin desteğiyle Türkçe Öğrenim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER) açıldı.
Muhtar Kolejinde düzenlenen açılış törenine Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Yaşar Aydemir, Gazi Üniversitesi TÖMER Müdürü Doç. Dr. Nezir Temur, Gazi Koleji Kurucu Temsilcisi Abdullah Destebaşı, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Mustafa Çapraz, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliğini temsilen Yunus Emre Enstitüsü Kabil Müdürü Abdullah Yeğin, TİKA Mezar-ı Şerif Koordinatörü Zühtü Çal, Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Din Hizmetleri Ataşesi Abdulcelil Alpkıray, Belh Vali Yardımcısı Beşir Tevhidi, İl Şura Başkanı Afzal Hadid, Belh İl Emniyet Amiri Abdurazzak Kadiri ve Türkiye Maarif Vakfı Mezar-ı Şerif Temsilcisi Mehmet Çerçikaya katıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Muhtar Koleji Müdürü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Enis Aksüt, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Gazi Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.
Afganistan'da Türkçeye olan ilginin hızla arttığını ifade eden Aksüt, bu nedenle her kentte onlarca Türkçe kursu bulunduğunu belirtti.
Aksüt, Afganistan'da TÖMER'in açılmasının ülkedeki Türkçe talebini karşılamak bakımından çok önemli olduğunu kaydetti.
- "Türkiye bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı"
Belh Vali Yardımcısı Tevhidi de Türkiye'nin Afganistan'da sağlık, tarım, eğitim ve buna benzer birçok alanda yardım faaliyetleri gerçekleştirdiğini vurguladı.
Afganistan'ın yaklaşık 40 yıldır savaşla boğuştuğunu dile getiren Tevhidi, "Türkiye bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı." dedi ve Afganistan'ın en çok barışa ihtiyacı bulunduğunu, bu konuda da Türkiye'nin yaptığı çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.
Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Mustafa Çapraz da eğitimin bir ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını aktardı.
Çapraz, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Afganistan'ın ve Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizerek, ''Türkiye burslarına en çok başvuru yapan ülkelerin başında Afganistan geliyor, şu an Türkiye'de binlerce Afgan öğrenci rahat bir şekilde eğitimlerini sürdürüyor'' diye konuştu.
- "Eğitim konusunda her türlü desteğe hazırız"
Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Aydemir de Afganistan ile Türkiye'nin birçok ortak değere sahip olduğunu, bu değerleri koruma görevinin de yeni nesillere düştüğünü söyledi.
Toplumların birbirleriyle olan dostluk bağlarının güçlenmesinin iyi bir ilişkiden geçtiğini anlatan Aydemir, Afganistan ile Türkiye'nin bunu başardığı değerlendirmesinde bulundu.
''Eğitim konusunda her türlü desteğe hazırız'' diyen Aydemir, ''Biz Gazi Üniversitesi tecrübelerini Afganistan ile paylaşacağız, sadece dil konusunda değil, sağlık, tarım ve diğer alanlarda da iş birliğimizi geliştireceğiz. Afganistan'ı mevcut durumdan kurtarmak herkesin görevidir, biz de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Sonuçta aynı kültür, aynı medeniyet, aynı dil ve din sahibiyiz.'' dedi.
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