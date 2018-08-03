Afganistan'da TÖMER açıldı

Törenin açılış konuşmasını yapan Muhtar Koleji Müdürü ve Dış İlişkiler Sorumlusu Enis Aksüt, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden Gazi Üniversitesi ile iş birliği yapmaktan çok mutlu olduklarını söyledi.

Afganistan'da Türkçeye olan ilginin hızla arttığını ifade eden Aksüt, bu nedenle her kentte onlarca Türkçe kursu bulunduğunu belirtti.

Aksüt, Afganistan'da TÖMER'in açılmasının ülkedeki Türkçe talebini karşılamak bakımından çok önemli olduğunu kaydetti.

- "Türkiye bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı"

Belh Vali Yardımcısı Tevhidi de Türkiye'nin Afganistan'da sağlık, tarım, eğitim ve buna benzer birçok alanda yardım faaliyetleri gerçekleştirdiğini vurguladı.

Afganistan'ın yaklaşık 40 yıldır savaşla boğuştuğunu dile getiren Tevhidi, "Türkiye bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı." dedi ve Afganistan'ın en çok barışa ihtiyacı bulunduğunu, bu konuda da Türkiye'nin yaptığı çabaların takdire şayan olduğunu söyledi.

Türkiye'nin Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Mustafa Çapraz da eğitimin bir ülkenin kalkınmasında önemli rol oynadığını aktardı.

Çapraz, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke Afganistan'ın ve Afgan halkının yanında olmaya devam edeceğinin altını çizerek, ''Türkiye burslarına en çok başvuru yapan ülkelerin başında Afganistan geliyor, şu an Türkiye'de binlerce Afgan öğrenci rahat bir şekilde eğitimlerini sürdürüyor'' diye konuştu.