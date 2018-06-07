Afganistan'da Türk vakfından ramazan yardımı

KABİL (AA) - Afganistan'ın kuzeyinde Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, ülkedeki Taavun Derneği ile iş birliğinde ihtiyaç sahibi 430 aileye ramazan paketi dağıttı.
Afganistan merkezli Taavun Derneği Başkanı Azizullah Rahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının her sene olduğu gibi bu sene de Afganistan'daki ihtiyaç sahibi aileleri unutmadığını belirtti.
Ramazan ayı dolayısıyla ülkenin kuzeyinde 430 aileye pirinç, yağ, şeker, çay, makarna ve salçadan oluşan gıda paketi dağıtıldığını ifade eden Rahimi, ayrıca 600 kişiye iftar verdiklerini söyledi.
Rahimi, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının yardım faaliyetleri çerçevesinde Faryab vilayetinin Kurgan ilçesindeki Sad İbni Ebi Vakkas Medresesi'ndeki öğrencilerin bir yıllık pirinç ve yağ ihtiyaçlarının karşılandığını kaydetti.
Türk yardımseverlerin desteğiyle böyle yardım programlarının devam edeceğini dile getiren Rahimi, ''Bizi unutmayan Türk halkına ve Aziz Mahmud Hüdayi Vakfına teşekkür ediyorum.'' dedi.
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