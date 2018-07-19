İSTANBUL (AA) - İran Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkan Yardımcısı Esedullah Hadinejad, Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 30'unun İran'dan Avrupa'ya geçtiğini söyledi.
Hadinejad, "Koalisyon Güçleri, Afganistan'a müdahale ettiklerinde ülkede 200 ton uyuşturucu üretiliyordu. Bu güçler çıktıktan sonra bu rakam 6 bin tona yükseldi. Afganistan'da 13 yılda uyuşturucu üretim oranı yaklaşık 30 kat arttı." dedi.
Hâlihazırda Afganistan'da üretilen uyuşturucu miktarının yaklaşık 9 bin tona çıktığını belirten Hadinejad, "Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 30'u İran'dan Avrupa'ya gidiyor." ifadelerini kullandı.
İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında Hadinejad, uyuşturucu pazarının asıl hedefinin Avrupa ülkeleri olduğunu, İran ve Afgan güvenlik güçlerinin iş birliğiyle uyuşturucu taşıyan kervanların önlendiğini, fakat gizli yollarla sırt çantalarıyla yapılan kaçakçılığın hâlâ önüne geçilemediğini kaydetti.
Milyonlarca dolarlık TV kanallarının sahibine öz kızına cinsel istismardan 18 yıl 9 ay hapis
ABD'de 'Rus ajanı' olmakla suçlanan kadın 'iş karşılığı seks teklif ediyordu'
Bedelli askerliğin Meclis'te görüşüleceği tarih belli oldu!
CHP'de kurultay için yeterli imza toplanacak mı? Deniz Baykal kimi destekliyor? Flaş iddia
Son dakika! Trump'tan Erdoğan'a Rahip Brunson çağrısı
Kadın polis, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Altın ve para taşıdığına inanılan Rus savaş gemisinin batığı bulundu
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti
Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak
BİM coştu: Şimdi de 599 TL’ye bilgisayar satacak!
İşte Adnan Hoca'nın aslanları ve meslekleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum