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"Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 30'u İran'dan Avrupa'ya gidiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:46 | Son Güncelleme

"Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 30'u İran'dan Avrupa'ya gidiyor"

İSTANBUL (AA) - İran Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Merkezi Başkan Yardımcısı Esedullah Hadinejad, Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 30'unun İran'dan Avrupa'ya geçtiğini söyledi.

Hadinejad, "Koalisyon Güçleri, Afganistan'a müdahale ettiklerinde ülkede 200 ton uyuşturucu üretiliyordu. Bu güçler çıktıktan sonra bu rakam 6 bin tona yükseldi. Afganistan'da 13 yılda uyuşturucu üretim oranı yaklaşık 30 kat arttı." dedi.

Hâlihazırda Afganistan'da üretilen uyuşturucu miktarının yaklaşık 9 bin tona çıktığını belirten Hadinejad, "Afganistan'da üretilen uyuşturucunun yüzde 30'u İran'dan Avrupa'ya gidiyor." ifadelerini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'da yer alan açıklamasında Hadinejad, uyuşturucu pazarının asıl hedefinin Avrupa ülkeleri olduğunu, İran ve Afgan güvenlik güçlerinin iş birliğiyle uyuşturucu taşıyan kervanların önlendiğini, fakat gizli yollarla sırt çantalarıyla yapılan kaçakçılığın hâlâ önüne geçilemediğini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan İRAN uyuşturucu

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