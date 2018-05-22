"Afganistan'da uyuşturucu üretimi rekor seviyeye ulaştı"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), Afganistan'da uyuşturucu madde afyon üretiminin yüzde 63 artarak rekor seviyeye ulaştığını bildirdi.

UNODC'nin son yayımlanan raporunda, Afganistan'daki afyon üretiminin ve kaçakçılığının artmasının ülkedeki istikrarsızlığı daha fazla körükleyeceğine ve terörist grupların finansmanını artıracağına dikkat çekildi.

Rapora göre, Afganistan'daki afyon üretimi geçen yıl yüzde 63 artarak rekor seviyeye ulaştı.

Yaklaşık 328 bin hektar alanda afyon üretimi yapıldığı belirtilen raporda, 2017'de üretilen afyon miktarıyla 550 ile 900 bin ton eroin üretilebileceğine dikkat çekildi.

Rekor seviyedeki afyon üretiminden elde edilen gelirin 4,1 ile 6,6 milyar dolar arasında değiştiği belirtilen raporda, afyon üretiminden elde edilen gelirin Afganistan'ın diğer mal ve hizmetlerinin yasal ihracatından kazandığı geliri aştığı ifade edildi.

Afganistan'ın batı ve kuzey bölgelerinde köylerin üçte birinden fazlasında, doğuda yüzde 50'den fazla ve güneyde ise yüzde 85'inde afyon üretildiği kaydedilen raporda ekonomik sıkıntılarla boğuşan Afgan halkının afyon üretimine yöneldiği ve kırsal kesimlerde 354 bine yakın kişinin tam zamanlı afyon üretimi ve hasatında çalıştığı belirtildi.

Taliban ve diğer grupların afyon üretiminin vergilendirilmesinden en az 116 ile 184 milyon dolar kazandığını ifade edilen raporda, Afganistan'daki afyon üretimi ve uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin sadece küçük bir kısmının Afgan kaçakçılara ulaştığı, milyarlarca dolarlık gelirin büyük kısmının ise büyük tüketici pazarları Avrupa ve Asya'ya kaçakçılıktan elde edildiğine işaret edildi.

