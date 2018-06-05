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Afganistan'daki çocukların yarısı okula gidemiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 07:46 | Son Güncelleme

UNICEF: - "Afganistan'da 7 ila 17 yaşlarında okul çağındaki 3,7 milyon çocuk, savaş ve yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor" - "Her üç kız öğrenciden ikisi eğitim göremiyor"

BİRLEŞMİŞ MİLLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan bir rapor, Afganistan'da okul çağındaki çocukların neredeyse yarısının savaş, gittikçe kötüleşen güvenlik durumu ve yoksulluk gibi gerekçelerle okula gidemediğini ortaya koydu.

UNICEF'in son yayımlanan raporuna göre, 2001'de ABD'nin askeri müdahalesiyle Taliban rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez, okula gidemeyen çocukların sayısında en büyük düşüşün yaşanması dikkati çekiyor.

Afganistan'da 7-17 yaş grubunda 3,7 milyon çocuk, savaş ve yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor. Bunların yüzde 60'ını yani 2,7 milyonunu kızlar oluşturuyor. Bu da her üç kız öğrenciden ikisinin eğitim göremediği anlamına geliyor.

Ayrıca rapor, savaştan en fazla etkilenen Kandahar, Helmend, Vardak, Paktika, Zabul ve Uruzgan bölgelerinde ise ise kız çocuklarının yüzde 85'inin okula gidemediği gerçeğini ortaya çıkardı.

Kız öğrenciler arasında okula katılım oranının düşük olmasının temel nedenlerinden biri olarak çocuk yaşta evlendirilmeleri gösteriliyor.

UNICEF Afganistan Temsilcisi Adele Khodr ise okula gidemeyen öğrencilerin silahlı çetelerce istismar edilme, zorla çalıştırılma ve silah altına alınma tehlikesi ile karşı karşıya olduğuna dikkati çekti.

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