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Afganistan'daki hava saldırısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 08:42 | Son Güncelleme

Saldırıda ölenlerin sayısı 100'e yükseldi

KABİL (AA) - Afganistan Hava Kuvvetlerinin dün ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde düzenlediği hava saldırısında ölenlerin sayısının 100'e yükseldiği bildirildi.

Daşti Arçi Kaymakamı Nasruddin Sadi, Hava Kuvvetlerine ait uçağın, ilçedeki medreseyi bombalaması sonucu aralarında çok sayıda sivilin de bulunduğu 100 kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırıda 50 kişinin de yaralandığını belirten Sadi, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti.

Sadi, saldırının medresede hafızlığı bitirenler için yapılan mezuniyet töreni sırasında düzenlendiğini söyledi.

Törene Taliban örgütü liderlerinin de katıldığına işaret eden Sadi, ölenler arasında örgütün önde gelen isimlerinin de bulunduğunu vurguladı.

Görgü tanıklarından Hacı Nabi, 500 kişinin katıldığı mezuniyet töreni sırasında düzenlenen saldırıda yaklaşık 50 sivilin öldüğünü öne sürdü.

Kunduz Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Enamuddin Rahmani, daha önce yaptığı açıklamada, saldırının, örgüt liderlerinin medresede toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini ve 25 militanın öldüğünü belirtmişti.

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