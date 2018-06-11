Afganistan'daki Türk birliğinden savaş mağduru ailelere yardım

KUNDUZ (AA) - Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı, ülkenin kuzeyindeki Kunduz vilayetinde savaş mağduru 200 aileye ramazan yardımı yaptı.
Komutanlıktan yapılan açıklamada, gıda paketi, battaniye, mutfak seti, temizlik seti ve oyuncak gibi yardım malzemelerinin Kunduz'daki çatışmalarda evlerinden olan ihtiyaç sahibi 200 aileye dağıtıldığı belirtildi.
Türk Kızılayının da desteğiyle hazırlanan yardım paketlerinden almaya gelen savaş mağduru Hacı Bayram Rasuli, yardımlarından ötürü Türkiye'ye teşekkür etti.
Ramazan ayını ve bayramı nasıl geçireceklerini kara kara düşündüklerini söyleyen Rasuli, ''Türk askerinin yaptığı bu yardım sayesinde bayramımız bayram olacak. Her şey eşit bir şekilde dağıtıldı. Allah onlardan razı olsun.'' diye konuştu.
Kale-i Zal ilçesindeki çatışmalardan kaçarak Kunduz'un merkezine sığınan Mahbuba Şirindil de kurtarabildikleri birkaç eşyayla kaçmak zorunda kaldıklarını söyledi.
Kunduz merkezinde kendilerince kurdukları derme çatma çadırlarda yaşam mücadelesi verdiklerini belirten Şirindil, ''Böyle bir dönemde bizi unutmayan Türk halkı ve Türk askerine teşekkür ediyorum.'' dedi.
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