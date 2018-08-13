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Afganistan'ın Gazne kentindeki çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 23:50 | Son Güncelleme

Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, Gazne'deki çatışmalarda şimdiye kadar en az 100 askerin öldüğünü açıkladı - Çatışmalarda en az 20 sivil ve 194 Taliban militanı öldü

Afganistan Savunma Bakanı Tarık Şah Bahrami, Gazne’de dört gün önce saldırı başlatan Taliban ile yaşanan çatışmalarda 100 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Bahrami yapıtığı açıklamada, Taliban ile hükümet güçleri arasında 4 gündür devam eden çatışmalarda şu ana kadar en az 100 güvenlik görevlisinin öldüğünü kaydetti.

Rakamların değişebileceğini söyleyen Bahrami, devam eden çatışmalarda en az 20 sivilin ve 194 Taliban militanının hayatını kaybettiğini belirtti.

Gazne Hastanesinden yapılan açıklamada, ölü ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle hastanede yer kalmadığı bildirildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise Gazne kent merkezinin yüzde 70'ini ellerinde bulundurduklarını, onlarca görevliyi öldürdüklerini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan Taliban Tarık Şah Bahrami

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