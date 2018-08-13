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Afganistan'ın Gazne kentindeki çatışmalar sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 09:40 | Son Güncelleme

Afganistan'ın Gazne kentindeki çatışmalar sürüyor

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne kent merkezine 3 gün önce saldırı başlatan Taliban militanlarıyla güvenlik güçleri arasındaki çatışmaların sürdüğü bildirildi.

Afganistan Genelkurmay Başkanı Şerif Yeftali, Gazne'ye saldıran örgüt üyelerinin geri püskürtüldüğünü, kentin bazı bölgelerinde çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Örgüt üyeleri, sivillerin evlerine saklandıkları için operasyonun dikkatlice yürütüldüğünü ifade eden Yeftali, kısa sürede kenti örgütten temizleyeceklerini belirtti.

Gazne İl Şura Başkan Yardımcısı Amanullah Kamurani de Taliban'ın kent merkezinin çoğu bölgesini kontrolünde bulundurduğunu ve birçok kamu binasını ateşe verdiğini kaydetti.

Gazne İl Şura üyesi Nasir Ahmed Fakiri de karşılıklı çatışmalarda yaklaşık 30 sivilin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Gazne Hastanesi'nden yapılan açıklamada, ölü ve yaralı sayısının çok olması nedeniyle hastanede yer kalmadığı bildirildi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit ise Gazne kent merkezinin yüzde 70'ini ellerinde bulundurduklarını, onlarca görevliyi öldürdüklerini iddia etti.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan çatışmalar Gazne

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