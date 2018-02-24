Afganistan'ın güneyinde çifte saldırı: 2 ölü, 10 yaralı

KABİL (AA) - Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen iki saldırıda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.
Helmand Valiliği sözcüsü Ömer Zuvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk saldırının Helmand'ın Nad Ali ilçesindeki polis karakolu girişinde bomba yüklü zırhlı araçla düzenlendiğini, saldırıda bir polisin hayatını kaybettiğini, ikisinin yaralandığını söyledi.
Zuvak, ikinci saldırının ise Helmand'ın merkezi olan Laşkargah şehrinde gerçekleştiğini, saldırganın, kamyonete yerleştirdiği bombayı kentin ikinci bölgesinde patlattığını kaydetti.
Sözcü, saldırıda 1 istihbarat çalışanının öldüğünü, 8 sivilin yaralandığını bildirdi.
Saldırıları Taliban üstlendi.
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