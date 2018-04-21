Afganlı yöneticilere verilen eğitim tamamlandı

Başbakanlık Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü ortaklığında Afganistanlı üst düzey yöneticilere yönelik düzenlenen ve iki hafta süren eğitim programı tamamlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, temel belediyecilik hizmetleri konusunda İslam ülkelerine gerekli katkıyı sağlamak üzere Başbakanlık TİKA ortaklığıyla “Uluslararası Su ve Atıksu Yönetimi” eğitimlerine ev sahipliği yapıyor. 29 ülkeden çok sayıda şehrin talep ettiği eğitim programları, İslam dünyasında büyük bir ihtiyaç olan dayanışmayı hedefliyor. Su ve atıksu yönetimi konusunda birçok ilki gerçekleştirerek belli bir standarda ulaşan KOSKİ, çoğu gelişmekte olan Müslüman ülkeye edindiği tecrübeleri aktaracak. Eğitimlerin öğleden önceki kısmında teorik, öğleden sonraki kısmında ise uygulamalı bilgiler verilecek.

Eğitim programlarının ilkinde Afganistan’ın 8 ayrı vilayetinden gelen belediye, kaymakamlık ve su idareleri üst düzey yöneticilerinden oluşan 22 misafiri ağırlayan KOSKİ Genel Müdürlüğü, iki hafta süren eğitimi tamamladı. Kapanış programında konuşan KOSKİ Genel Müdürü Ercan Uslu, Belh Mezar-ı Şerif şehriyle Konya’nın kardeş şehir olduğunu belirterek Afganistan’ı önemsediklerini ifade etti. Uslu, “Beraber çalışma gayretimizi ifade etmek için yaklaşık 5 yıldır Afganistan’la ilgili çalışmalara başladık. Daha önce 20 ziraat mühendisi talep ettik Afganistan’dan. Onlara Türkiye’de tarımla ilgili, ziraatla ilgili yüksek araştırma enstitülerinden eğitim aldırdık. Özellikle kardeş şehrimiz olan Belh vilayeti Mezar-ı Şerif’te, ziraatle ilgili daha bilimsel, daha teknik çalışmalar yapmak, ardından Amuderya başta olmak üzere nehirlerden şehirlerin nasıl yararlanabileceği ile ilgili projelerin çizilmesi için katkı sunmak istiyoruz” dedi.

Daha sonra konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Feyzabad Kaymakamı Shaira Shakib Sadat, düzenlenen eğitim programlarında edindikleri bilgileri Afganistan’da uygulayacaklarını belirtirken, Mezar-ı Şerif Belediye Başkan Yardımcısı Atiqullah Wahabzada, Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü yöneticilerini Afganistan’da ağırlayıp, aynı misafirperverlikle mukabele etmek istediklerini ifade etti.

Afganlı yöneticilere yönelik eğitim programı, verilen sertifikalar, hediyeler ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.