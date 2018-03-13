HABER

AFİDER'in eğitime desteği sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 15:48 | Son Güncelleme

AFİDER'in eğitime desteği sürüyor

Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticiler Spor Kulübü Derneği (AFİDER), üçüncü kütüphaneyi Altındağ ilçesindeki Kavaklı İlkokulunda açtı.

Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyn Avcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Devletimiz çok büyük yatırımlar yapıyor ancak mutlaka halkımızın, sivil toplum örgütlerinin de okullarımıza eğitim noktasında yapacakları şeyler var. Çok büyük bir duyarlılık gösterdiniz. Emeği geçen, bu çalışmada katkısı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

AFİDER Başkanı Engin Aygüney ise sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmalar yapmak için yaklaşık bir yıl önce göreve geldiklerini söyledi.

Bu kapsamda üçüncü kütüphanelerini açtıklarını belirten Aygüney, "Son okulu ziyaret ettiğimizde ısınma ve diğer inşaat işlerinde de bazı eksikler olduğunu gördük. Öncelikle Gülşen ve Anıl Koloğlu büyük destek verdi. Önce tadilatlar yapıldı. Daha sonra kütüphane, zeka oyunları atölyesi ve ana sınıfı açıldı. Önümüzdeki dönemde projelerimiz devam edecek. Hedefimiz, bu yıl 5 kütüphane ve zeka oyunları atölyesi daha açmak. Aynı zamanda engelli sınıflarına yönelik projemiz de var." ifadelerini kullandı.

Şişme bebeklere savaş açtılarŞişme bebeklere savaş açtılar
Bahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisiBahçeli'den Nureddin Yıldız tepkisi
Meteoroloji'den hafta sonu sürprizi!Meteoroloji'den hafta sonu sürprizi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AFİDER

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Türkiye'den sert açıklama: İlişkiler kopma noktasında

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Son dakika! İran, düşen Türk uçağıyla ilgili iddiayı yalanladı

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

Arda Turan ve Aslıhan Doğan'ın nikahının detayları ortaya çıktı! Neden müzik çalınmadı?

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

İran'da düşen uçağın pilotunun son ses kaydı ortaya çıktı

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Son dakika! Çorum'daki feci kazada ölü sayısı 13'e yükseldi

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Mina Başaran'dan son telefon 16.30'da: 5 saat sonra yanındayım!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sungurlu’da eski hükümlü devlet desteğiyle işyeri açtı

Sungurlu’da eski hükümlü devlet desteğiyle işyeri açtı

Öğretmenin yanında canlı yayın yapıp, küfürlü konuştular

Öğretmenin yanında canlı yayın yapıp, küfürlü konuştular

Avni Aker Stadı’nın çimleri Ekopark’ta yaşayacak

Avni Aker Stadı’nın çimleri Ekopark’ta yaşayacak

Kdz. Ereğli’de Türkiye ve Ortadoğu konferansı

Kdz. Ereğli’de Türkiye ve Ortadoğu konferansı

Müdür Tekin’den genel sağlık sigorta primi ile ilgili açıklama

Müdür Tekin’den genel sağlık sigorta primi ile ilgili açıklama

Köylülerden Mehmetçiğe destek kampanyası

Köylülerden Mehmetçiğe destek kampanyası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.