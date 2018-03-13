AFİDER'in eğitime desteği sürüyor

Ankara Fenerbahçeli İşadamları ve Yöneticiler Spor Kulübü Derneği (AFİDER), üçüncü kütüphaneyi Altındağ ilçesindeki Kavaklı İlkokulunda açtı.
Altındağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Zülkarneyn Avcı, açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Devletimiz çok büyük yatırımlar yapıyor ancak mutlaka halkımızın, sivil toplum örgütlerinin de okullarımıza eğitim noktasında yapacakları şeyler var. Çok büyük bir duyarlılık gösterdiniz. Emeği geçen, bu çalışmada katkısı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.
AFİDER Başkanı Engin Aygüney ise sosyal sorumluluk projelerine yönelik çalışmalar yapmak için yaklaşık bir yıl önce göreve geldiklerini söyledi.
Bu kapsamda üçüncü kütüphanelerini açtıklarını belirten Aygüney, "Son okulu ziyaret ettiğimizde ısınma ve diğer inşaat işlerinde de bazı eksikler olduğunu gördük. Öncelikle Gülşen ve Anıl Koloğlu büyük destek verdi. Önce tadilatlar yapıldı. Daha sonra kütüphane, zeka oyunları atölyesi ve ana sınıfı açıldı. Önümüzdeki dönemde projelerimiz devam edecek. Hedefimiz, bu yıl 5 kütüphane ve zeka oyunları atölyesi daha açmak. Aynı zamanda engelli sınıflarına yönelik projemiz de var." ifadelerini kullandı.
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