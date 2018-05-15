Afife Tiyatro Ödülleri 22'nci kez sahiplerini buldu

Sanat ve iş dünyasının bir araya geldiği ödül töreninde 2017-2018 tiyatro sezonundaki performansları ve Türk tiyatrosuna verdikleri emekleriyle öne çıkan isimlere toplam 15 dalda ödül verildi. Bundan sonra her sene bir kadın ve bir erkek tiyatro sanatçısının sunacağı ödül töreni, bu yıl tiyatronun yetenekli isimlerinden Ece Dizdar ve Engin Hepileri’nin etkileyici sunumlarına sahne oldu.
Tiyatronun gelişimine destek vermiş iş ve sanat dünyasından önemli kişilere verilen Yapı Kredi Özel Ödülü’ne usta oyuncu Tijen Par layık görüldü. Tiyatro tarihine geçen ustalara takdim edilen Muhsin Ertuğrul Özel Ödülü’nün ise bu seneki sahibi Yücel Erten oldu.
Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Jüri Başkanı Prof. Dr. Merih Tangün, 22 yıldır kesintisiz devam eden Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri ile “Türk tiyatrosunun fedaisi”, ülkemizin ilk kadın tiyatro oyuncusu Afife Jale’nin ismini yaşatmaktan büyük gurur duyduklarını ifade etti. Tangün sözlerine şöyle devam etti:
“Tek amacı tiyatro olan ve Türk tiyatrosunun gelişiminde öncü rol üstlenen Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri bu sene de birbirinden değerli oyunları ve oyuncuları desteklemeye devam etti. Jüri üyelerimizle bu sezon 188 yeni oyun izledik. Birbirinden yetenekli oyuncularımızın çok değerli performanslarına tanık olduk. Hepimiz için oldukça zorlu bir değerlendirme süreci olmasına karşın tiyatromuzun yükselişini görmek büyük bir mutluluk oldu. Tiyatromuzun bu dinamik, üretken ve büyüyen yapısıyla kendini sürekli yenilediğini görmek bizleri umutlandırıyor.”
Şeffaf değerlendirme süreci ve kendini sürekli yenileyen yapısı ile Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nin 22 yıldır Türk tiyatrosuna güç verdiğini belirten Tangün, şu ifadeleri kullandı:
"Yapı Kredi, ‘kültür-sanat bankası’ olma geleneğinin bir parçası olan Afife Tiyatro Ödülleri ile 22 yıldır tiyatro emekçilerini onurlandırıyor. Herkesin büyük bir samimiyet ve özveriyle çalıştığı bu süreçte Yapı Kredi, sistemin eksiksiz şekilde işlemesi için şeffaf bir değerlendirme altyapısı geliştirdi. Tiyatro sanatçılarından alınan yorumlar doğrultusunda kendini her yıl daha da geliştiren bu yapı, tiyatromuzdaki değişimlere paralel bir şekilde zenginleşti. Tek varlık nedeni Türk tiyatrosunu desteklemek olan Türkiye’nin en uzun soluklu ve en prestijli bu ödül törenini 22 senedir kesintisiz bir şekilde sürdüren Yapı Kredi’ye ve Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri İcra Kurulu’na jüri adına teşekkür ediyorum. Sezon boyunca birbirinden başarılı performansları izlememizi sağlayan tüm tiyatrolarımıza, tiyatromuza coşkulu alkışlarıyla güç veren seyircilerimize şükranlarımı sunuyorum. 22. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri’nde aday olan ve ödül kazanan tüm tiyatroları ve sanatçılarımızı yürekten tebrik ediyorum"
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