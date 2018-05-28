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Afrika Birliği dış güçlerin Somali içişlerine karışmasından rahatsız

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 00:05 | Son Güncelleme

Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile bir araya geldi - Muhammed, Hayri’yle görüşmesinde dış güçlerin Somali içişlerine karışmasından rahatsız olduğunu ifade etti

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrikalı olmayan dış güçlerin Somali’nin içişlerine müdahelesinden endişe duyduğunu bildirdi.

Muhammed, Etiyopya’yı ziyaret eden Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri’yi başkent Addis Ababa’daki Afrika Birliği Genel Merkezi’nde kabul etti.

Görüşme sonrası Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, toplantıda iki liderin Somali’deki mevcut durumu ve hükümetin siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında yaptığı reformlardaki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Toplantıda, Afrikalı olmayan dış güçlerin Somali’nin içişlerine yönelik artan müdahalelerinden endişe duyduğunu bildiren Muhammed, bu müdahalelerin şimdiye kadar elde edilen barış ve devlet inşası sürecini tehdit ettiğini kaydetti.

Muhammed, tüm dış aktörlerin ülkenin ilerleyişini baltalayacak herhangi bir hareketten uzak durmasını istedi.

Açıklamada, Somali'nin içişlerine müdahale eden devlet veya devletlerin ismi belirtilmezken, bu ülkenin Somali'ye karşı tek taraflı bağımsızlık ilan eden özerk Somaliland ile Aden Körfezi'ndeki Berbera Limanı’nı işletme konusunda anlaşma sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu tahmin ediliyor.

Somali, egemenlik haklarını zedelemesi sebebiyle bu anlaşmaya karşı çıkmış, iki ülke ilişkileri, 8 Nisan'da BAE'den Somali'ye giden bir uçakta 9,6 milyon doların ele geçirilmesiyle iyice gerilmişti.

Somaliland, 1991 yılında Somali'ye karşı tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesine rağmen bağımsızlığı uluslararası alanda tanınmıyor.

Berbera Limanı projesinde BAE'li DP World şirketinin yüzde 50, Somaliland'in yüzde 30, Etiyopya'nın da yüzde 19 pay sahibi olacağı açıklanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Birliği Somali

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