Afrika Birliği dış güçlerin Somali içişlerine karışmasından rahatsız

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrikalı olmayan dış güçlerin Somali’nin içişlerine müdahelesinden endişe duyduğunu bildirdi.
Muhammed, Etiyopya’yı ziyaret eden Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri’yi başkent Addis Ababa’daki Afrika Birliği Genel Merkezi’nde kabul etti.
Görüşme sonrası Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, toplantıda iki liderin Somali’deki mevcut durumu ve hükümetin siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında yaptığı reformlardaki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.
Toplantıda, Afrikalı olmayan dış güçlerin Somali’nin içişlerine yönelik artan müdahalelerinden endişe duyduğunu bildiren Muhammed, bu müdahalelerin şimdiye kadar elde edilen barış ve devlet inşası sürecini tehdit ettiğini kaydetti.
Muhammed, tüm dış aktörlerin ülkenin ilerleyişini baltalayacak herhangi bir hareketten uzak durmasını istedi.
Açıklamada, Somali'nin içişlerine müdahale eden devlet veya devletlerin ismi belirtilmezken, bu ülkenin Somali'ye karşı tek taraflı bağımsızlık ilan eden özerk Somaliland ile Aden Körfezi'ndeki Berbera Limanı’nı işletme konusunda anlaşma sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu tahmin ediliyor.
Somali, egemenlik haklarını zedelemesi sebebiyle bu anlaşmaya karşı çıkmış, iki ülke ilişkileri, 8 Nisan'da BAE'den Somali'ye giden bir uçakta 9,6 milyon doların ele geçirilmesiyle iyice gerilmişti.
Somaliland, 1991 yılında Somali'ye karşı tek taraflı bağımsızlığını ilan etmesine rağmen bağımsızlığı uluslararası alanda tanınmıyor.
Berbera Limanı projesinde BAE'li DP World şirketinin yüzde 50, Somaliland'in yüzde 30, Etiyopya'nın da yüzde 19 pay sahibi olacağı açıklanmıştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Isparta mitinginde büyük gaf! CHP'den sert tepki
Erzurum'da iki aile arasında kavga! Çok sayıda yaralı var
Adana'da 2 kişinin öldüğü baltalı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
İstanbul Sultangazi'de pazarda silahlı kavga! Yaralılar var
ABD'nin gözdağına Çin’den sert tepki!
Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor! ABD'yi sallayan iddia
HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş vasiyetini açıkladı
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler! Doktor korkunç gerçeği anladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum