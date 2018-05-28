Afrika Birliği dış güçlerin Somali içişlerine karışmasından rahatsız

ADDİS ABABA (AA) - Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed, Afrikalı olmayan dış güçlerin Somali’nin içişlerine müdahelesinden endişe duyduğunu bildirdi.

Muhammed, Etiyopya’yı ziyaret eden Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri’yi başkent Addis Ababa’daki Afrika Birliği Genel Merkezi’nde kabul etti.

Görüşme sonrası Birlik'ten yapılan yazılı açıklamada, toplantıda iki liderin Somali’deki mevcut durumu ve hükümetin siyaset, ekonomi ve güvenlik alanlarında yaptığı reformlardaki gelişmeleri ele aldığı belirtildi.

Toplantıda, Afrikalı olmayan dış güçlerin Somali’nin içişlerine yönelik artan müdahalelerinden endişe duyduğunu bildiren Muhammed, bu müdahalelerin şimdiye kadar elde edilen barış ve devlet inşası sürecini tehdit ettiğini kaydetti.

Muhammed, tüm dış aktörlerin ülkenin ilerleyişini baltalayacak herhangi bir hareketten uzak durmasını istedi.

Açıklamada, Somali'nin içişlerine müdahale eden devlet veya devletlerin ismi belirtilmezken, bu ülkenin Somali'ye karşı tek taraflı bağımsızlık ilan eden özerk Somaliland ile Aden Körfezi'ndeki Berbera Limanı’nı işletme konusunda anlaşma sağlayan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) olduğu tahmin ediliyor.