"Afrika büyüyen dünyanın ilgi odağı"

Yunus Emre Enstitüsü Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yusuf Baran, "Afrika, büyüyen ekonomisiyle tüm dünyanın ilgi odağı ve en fazla yatırım alan kıtasıdır." dedi.

Baran, Güney Afrika'nın Johannesburg Üniversitesi'nde düzenlenen bir konferansa katılmak üzere geldiği Güney Afrika'da AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Afrika kıtasının öneminin gün geçtikçe arttığına dikkati çeken Baran, "Afrika, büyüyen ekonomisiyle tüm dünyanın ilgi odağı ve en fazla yatırım alan kıtasıdır." ifadesini kullandı.

Baran, öğrenim görmek isteyen Afrikalı gençler için Türkiye'nin çok güçlü erişim merkezi olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin ciddi sayıda Afrikalı öğrenci çektiğini belirten Baran, yabancı öğrencilerin bir kısmının kendi ülkelerinden aldıkları burslarla veya kendi imkanlarıyla bir kısmının da Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Maarif Vakfı, TÜBİTAK ve YÖK gibi kuruluşlardan burslarla öğrenim gördüklerini açıkladı.

Baran, Türkiye'nin 185 üniversiteyle sunduğu imkanların Afrika'da anlatılması gerektiğini, daha yetenekli, daha çalışkan ve daha başarılı insanları ülkeye çekmek ve güçlü iş birliği kurmak gerektiğini söyledi.

İyi öğrenim alan yabancı öğrencilerin kendi ülkelerine döndüklerinde, iyi pozisyonlarda çalışarak Türkiye ve Türk dostu insanlar kazanıldığını belirten Baran, Afrika kıtasında hem bilim hem ekonomik alanda daha atak ve daha güçlü duruşlar sergilememiz gerektiğinin altını çizdi.