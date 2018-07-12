HABER

Afrika dışında insana ait en eski kanıt bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2018 18:18 | Son Güncelleme

Afrika dışında insana ait en eski kanıt bulundu

Afrika kıtası dışında insanın varlığına dair bilinen en eski kanıtın bulunduğu bildirildi.

İngiliz ve Çinli bilim adamları, Çin'de bulunan taş aletlerin, bölgede 2,12 milyon yıl önce ilkel insanın varlığına kanıt teşkil ettiğini açıkladı.

Çeşitli amaçlarla kullanıldığı düşünülen taş aletlerin, Çin'in kuzeyinde Şangçın'da bulunduğu ve çoğunun kuvarzit olduğu belirtildi.

Keşfin ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı.

Daha önce de Gürcistan'ın Dmanisi kasabasında insana ait 1,8 milyon yıllık kanıtlar bulunmuştu.

PARTNERÖlüyü gömmeden önce halden hale soktular! Ölüyü gömmeden önce halden hale soktular!
Doğan Hakyemez için Antalya'da tören (2)- YenidenDoğan Hakyemez için Antalya'da tören (2)- Yeniden
Dijital trafiğin PC şampiyonu MynetDijital trafiğin PC şampiyonu Mynet
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çin insan taş alet

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Bayrampaşa'da otobüs yanıyor! Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Dijital trafiğin PC şampiyonu Mynet

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım ile CHP'li Mahmut Tanal arasında 'dalma' krizi

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

Türkiye'de kaç Suriyeli var? En çok Suriyeli mülteci hangi şehirde? İşte Türkiye'deki 'Suriyeli' gerçeği

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İlişki teklifini kabul etmeyen adama öyle bir şey yaptı ki!

İstanbul metrosunda feci olay!

İstanbul metrosunda feci olay!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.