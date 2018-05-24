Afrika Günü'nde sömürgeciliğe karşı mücadele anılıyor

TUĞÇENUR YILMAZ - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshidimba, "Sömürgeciliğe karşı verdiğimiz mücadeleyi unutmamak için her sene 25 Mayıs'ta Afrika Günü'nü kutluyoruz." dedi. Afrika ülkelerinin Türkiye'deki diplomatik misyonlarının duayeni, Türkiye'deki Afrikalı diplomatların en kıdemlisi Tshidimba, 25 Mayıs Afrika Günü'ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu. Afrika Günü'nün 1963'te 31 bağımsız Afrika ülkesinin Afrika Birliği Örgütü'nü (ABÖ) kurdukları güne ithafen kutlandığını hatırlatan Tshidimba, "ABÖ, kıtanın özgürlüğü için sömürgeciliğe karşı mücadelede bir araç olarak kurulmuştu. Sömürgeciliğe karşı verdiğimiz bu mücadeleyi unutmamak için her sene 25 Mayıs'ta Afrika Günü'nü kutluyoruz." ifadelerini kullandı. Tshidimba, birliğin kurulduğu günden bugüne misyonunun değişmesiyle kuruluşun Afrika Birliği'ne dönüştüğünü söyleyerek, bugün asıl hedeflerinin kıtanın sosyo-ekonomik kalkınmasının sağlanması olduğunu kaydetti. İkili görüşmeler yerine Afrika temsilcileri olarak kıtanın ortak sorun ve çıkarlarını birlikte değerlendirip bulundukları ülkelerle paylaştıklarını belirten Tshidimba, "Afrika Birliği'nin hedefi, bölgenin sosyal ve ekonomik alanda küresel kalkınmasının sağlanması, alt yapının geliştirilmesinden oluşuyor." şeklinde konuştu.

Tshidimba, Afrika'nın birçok zorlukla karşı karşıya olduğuna dikkati çekerek, "En büyük sorunumuz ekonomik kalkınma. Fakat maalesef kıtanın birçok bölgesindeki istikrarsızlık, terörizm gibi sorunlar ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklanmamızı engelliyor." değerlendirmesinde bulundu. Bu gibi faktörlerle aktif bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğinin altını çizen Tshidimba, "Bunlarla birlikte Afrika'da yüzleştiğimiz kilit sorun eğitim. Bu nedenle okuma-yazma ve toplumdaki bilgi düzeyinin artırılması da hedeflerimiz arasında." ifadelerini kullandı. - Türkiye-Afrika ilişkileri güçlenerek ilerliyor Büyükelçi Tshidimba, Türkiye-Afrika ilişkilerinin iyi bir düzeyde olduğunu ve bu bağlamda Afrika Birliği liderlerinin Afrika'nın gelişimi için 2007'de Türkiye'yi stratejik partner ilan ettiğini kaydetti. O tarihten bugüne İstanbul'da ve Ekvator Ginesi'nin başkenti Malabo'da olmak üzere iki Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'nin gerçekleştiğini hatırlatan Tshidimba, "Bu zirvenin her 5 senede bir düzenlenmesi konusunda anlaştık. Gelecek zirve 2019'da İstanbul'da yapılacak." dedi.