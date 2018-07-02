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Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'na 5 ülkeden imza

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 05:59 | Son Güncelleme

Nuakşot'taki 31. Afrika Birliği Zirvesi'nde 5 ülke daha anlaşmayı imzaladı

NUAKŞOT (AA) - Moritanya'da düzenlenen 31. Afrika Birliği (AU) Zirvesi'nde 5 ülke daha Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AFCFTA) anlaşmasını imzaladı.

Başkent Nuakşot'taki zirve sırasında, Güney Afrika, Sierra Leone, Namibya, Lesotho ve Burundi'den yetkililer, anlaşmanı altına imza attı.

Ruanda'nın başkenti Kigali'de 21 Mart'ta düzenlenen Afrika Birliği Olağanüstü Zirvesi'nde, dünyanın en büyük serbest ticaret bölgesi olacak AFCFTA'nın kurulmasını öngören anlaşmaya 44 Afrika ülkesi imza atmıştı.

Anlaşmayı Kigali'de imzalayan ülkelerden Gine, Çad ve eSwatani (Swaziland) Krallığı yetkilileri de anlaşmayı onaylayarak yürürlüğe sokacaklarını bildirdi.

Moritanya’nın ilk kez ev sahipliği yaptığı zirveye, 22 ülke devlet başkanı, Mısır, Cezayir, Somali ve Kamerun başbakan, Fas ve Angola da dışişleri bakanı seviyesinde katılıyor.

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31. Afrika Birliği Zirvesi AfCFTA Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi

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