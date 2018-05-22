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Afrika kökenli Türk işçi, İzmir'de HDP'den aday

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2018 17:39 | Son Güncelleme

  AFRİKA kökenli Türk milletvekili adayı Yalçın Yanık HDP'nin İzmir listesinde yer aldı.

Afrika kökenli Türk işçi, İzmir'de HDP'den aday

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)- AFRİKA kökenli Türk milletvekili adayı Yalçın Yanık HDP'nin İzmir listesinde yer aldı. 1'inci bölge 3'üncü sıradan aday gösterilen işçi Yalçın Yanık, seçildiği takdirde, ezilen ve sömürülen kesimin sesini parlamentoya taşıyacağını söyledi.
Aydın'da doğan ve 40 yıl önce İzmir'e yerleşen Afrika kökenli Türk işçi Yalçın Yanık (58), Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) İzmir'de 1'inci bölge milletvekili adayı oldu. Deri Tekstil Kundura İşçileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı olan Yalçın, evli ve iki çocuk babası. Siyasete ilk kez HDP saflarında katılan Yanık, tercihini bu partiden yana kullanmasının gerekçelerini anlattı. Diğer partilerin, özellikle kurulan ittifaklar içerisinde yer alan partilerin, düzen partisi olduğunu öne süren Yalçın Yanık, "HDP bunun dışında bir parti. Bunun için HDP'yi tercih ettik. HDP sayesinde, işçilerin, emekçilerin sesi olacağız. Her şeyden önce ben komünistim. HDP, barajın altında kalırsa, işsizlerin, yoksulların, emekçilerin sorunları daha çok büyüyecek. HDP, bugünkü mevcut siyasi konjektörün içinde en fazla parlamentoda birlikteliği, dayanışmayı örebilen bir parti" dedi.
'RENK CÜMBÜŞÜ GİBİ'
Siyah milletvekili adayı olarak HDP'den aday olmanın kendisi açısından ayrı bir mutluluk olduğunu ifade eden Yalçın Yanık, birçok insanın meclis dışında kaldığını, bu kişilerin hayatın içerisinde olduğu halde siyasetin dışında kalmaması gerektiğini vurguladı. Ezilenlerin, sömürülenlerin, siyaset girmesi ve aktif siyaset yapması için aday olduğuna dikkat çeken Yanık, şöyle dedi:
"HDP eski eş Genel Başkanı cezaevinde. Parlamenter rejimin içerisinde en doğal hakları olan temsil hakları elinden alınıyor. HDP mevcut düzen partilerinin dışında bir oluşum. Bunu da iktidar ve muhalefet partileri, bunun için bir çaba göstermiyor. Aslında CHP ile güçlerimizi yan yana getirmeliyiz. Ezilen, sömürülen ve haksızlığa uğrayan insanların sesi olacağım."
HDP'nin farklı dil renk, mezhep ayrımı yapmadan herkesi aynı çatı altına alabildiğini kaydeden Yanık, "Herkes ortak bir çalışma zemininde buluşturdu. Renk cümbüşü gibi. Afro Türk olarak, zenci olarak biz bunun gereklerini yerine getireceğiz. Ayrımcılığa uğrayanların sesi olacağız" diye konuştu. Seçilirse ilk projesinin Anayasa'nın değişmesi için çalışmak olduğunu ifade eden Yanık, bunu yaparken de geniş kesimleri bir araya getireceğini söyledi.

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Afrika kökenli Türk işçi, İzmir'de HDP'den adayAfrika kökenli Türk işçi, İzmir'de HDP'den adayAfrika kökenli Türk işçi, İzmir'de HDP'den adayAfrika kökenli Türk işçi, İzmir'de HDP'den aday

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