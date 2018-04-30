"Afrika savanası" değil Balıkesir

Yakupköy'de 15 yıldır manda yetiştiriciliği, son 3 yıldır da manda çobanlığı yapan Dinçer (38), AA muhabirine, mandaların özgürlüğüne düşkün olduğunu, sadece ahıra bağlı olarak yaşayamayacağını söyledi.

"Sabah saat 08.00'de hayvanları alıyorum, yaz kış durumuna göre akşam ahıra dönme saatleri değişiyor. Bu manda doğal yaşamı sevdiği için damı, ahırı sevmeyen bir hayvandır. Aşırı yağmur ve kar olursa dışarı çıkmazlar. Yoksa yıl boyunca dışarıda kalmayı tercih eder. Suyu, çamuru çok severler. Gün içinde merada otladıktan sonra dereden geçerler. Derenin içinde yüzerler, severler çünkü. Su olmadan bu hayvanlar yaşayamaz. Dereden geçişlerinde çok güzel görüntüler olur. Suyun içinde yüzerken sanki böyle timsahlar çıkacak gibi görüntü verirler."

Mandaların yabani taraflarının bulunduğunu ancak sahibine karşı uysal olduğunu anlatan Dinçer, bu hayvanların yabancıları fazla yanlarına yaklaştırmadıklarını belirtti.

- "Mandacılık zor ama son dönemlerde karlı"

Dinçer, mandacılığın bu bölgede eskiden beri yapıldığını hatırlatarak, "Mandacılık zor ama son dönemlerde karlı. Bizim köylerde çok eskiden beri yapılıyor. Bir ara yok alma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Şimdi fiyatlar iyi, sütü, kaymağı, yoğurdu tercih ediliyor." ifadelerini kullandı.

Balıkesir il genelinde 3 bin civarında manda bulunuyor. Üretici manda sütünün kilosunu 5, yoğurdun kilosunu 9, peynirin kilosunu 35 ve kaymağın kilosunu ise 60 liradan satıyor.

