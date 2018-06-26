Afrika ülkeleri arasında DEAŞ'ın büyüme tehlikesi

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita Afrika'da 2017 yılında 343 terör saldırısı olduğunu ve bu saldırılarda 2 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Fas'ın Suheyrat kentinde bugün düzenlenen Terör örgütü "DEAŞ ve Afrika'daki tehditlere karşı uluslararası koalisyonun siyasi yöneticileri bölgesel toplantısı"nda konuşan Burita, Afrika'da 2017 yılında 343 terör saldırısı olduğunu ve bu saldırılarda 2 bin 600 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

Afrika kıtasında terör örgütü El Kaide'ye bağlı 6 bin teröristin olduğunu ve bunlardan 3 bin 500'ünün Batı Afrika'da bulunduğunu aktaran Burita, DEAŞ'e bağlı birçok teröristin kuzey Afrika'da konuşlandığına dikkati çekti

Afrika ülkeleri arasında terör örgütü DEAŞ'ın büyüme tehlikesine karşı işbirliğinin gerekliğine işaret eden Burita, aksi takdirde Afrika ülkelerinin birçok tehdit ile karşı karşıya kalacağını ifade etti.

Bir gün süren ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Elçisi Brett McGurk'un da katıldığı toplantıda terör örgütü DEAŞ tehdidi masaya yatırıldı.

