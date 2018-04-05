HABER

Afrika ülkelerinin büyükelçileri Şanlıurfa'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 21:10 | Son Güncelleme

Afrika ülkelerinin büyükelçileri, GAP BKİ, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulundu

Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ), Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer'in eşlik ettiği, 24 Afrika ülkesinin büyükelçi, büyükelçi yardımcısı, müsteşar ve maslahatgüzarlarından oluşan heyet, kentteki temaslarını sürdürüyor.

GAP BKİ'yi ziyaret eden heyete Başkan Sadrettin Karahocagil tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) hakkında brifing verildi.

Heyet, daha sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshıdımba, yaptığı konuşmada, kendilerine GAP hakkında bilgi edinme fırsatı verildiği için çok mutlu olduklarını söyledi.

Türkiye'nin GAP'a büyük yatırım yaptığını belirten Tshıdımba, incelemelerde bulundukları Atatürk Barajı'ndan etkilendiklerini ifade etti.

Vali Erin de eskiden uzak olan Afrika ülkelerinin, bugünün teknolojisiyle yakınlaştığını anlatarak, Afrika'da ekonomik ve sosyal birçok projenin hayata geçirilebileceğini dile getirdi.

Afrikalı iş adamlarını Şanlıurfa'ya yatırım yapmaya davet eden Erin, iş adamlarına her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi de ziyaret eden heyete kentin tarihi ve turistik bölgeleri hakkında bilgi verildi.

Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!Taksicileri şoke eden UBER açıklaması!
FETÖ'cünün pantolonu düştü!FETÖ'cünün pantolonu düştü!
İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!İstanbul ve Ankara için olay seçim kulisleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Afrika Afrika ülkeleri büyükelçi Deneyim Paylaşımı Programı" Şanlıurfa Valiliği

En Çok Okunan Haberler

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Eskişehir'de üniversitede katliam! Saldırgan Volkan Bayar yakalandı

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Burak Özçivit'in 'Can Feda' galasında giydiği ayakkabılar olay oldu

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Serdar Ali Çelikler Beşiktaş'ın Katar'a satılacağını iddia etti

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik Instagram'ı sallıyor

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Hatay'a çağrılmayan Demet Akalın suskunluğunu bozdu!

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Eskişehir'deki üniversitedeki silahlı saldırının perde arkasını anlattı: İlk hedef bendim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

Hakkari'de askeri araç devrildi: Çok sayıda yaralı var

FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında

FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında

Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıyla ilgili Başbakan Yıldırım'dan ilk açıklama

Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırıyla ilgili Başbakan Yıldırım'dan ilk açıklama

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi'ndeki saldırgan Volkan Bayar'ın ilk ifadesi ortaya çıktı! Eşi de gözaltına alındı

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı, AK Parti'den ihraç edildi

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili son açıklama

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki yangınla ilgili son açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.