Afrika ülkelerinin büyükelçileri Şanlıurfa'da

Afrika ülkelerinin büyükelçileri ile büyükelçilik yetkilileri, GAP Bölge Kalkınma İdaresi (BKİ), Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Müdürü Ahmet Rıza Demirer'in eşlik ettiği, 24 Afrika ülkesinin büyükelçi, büyükelçi yardımcısı, müsteşar ve maslahatgüzarlarından oluşan heyet, kentteki temaslarını sürdürüyor.
GAP BKİ'yi ziyaret eden heyete Başkan Sadrettin Karahocagil tarafından Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) hakkında brifing verildi.
Heyet, daha sonra Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i ziyaret etti.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Marcel Mulumba Tshıdımba, yaptığı konuşmada, kendilerine GAP hakkında bilgi edinme fırsatı verildiği için çok mutlu olduklarını söyledi.
Türkiye'nin GAP'a büyük yatırım yaptığını belirten Tshıdımba, incelemelerde bulundukları Atatürk Barajı'ndan etkilendiklerini ifade etti.
Vali Erin de eskiden uzak olan Afrika ülkelerinin, bugünün teknolojisiyle yakınlaştığını anlatarak, Afrika'da ekonomik ve sosyal birçok projenin hayata geçirilebileceğini dile getirdi.
Afrikalı iş adamlarını Şanlıurfa'ya yatırım yapmaya davet eden Erin, iş adamlarına her türlü kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını vurguladı.
Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'yi de ziyaret eden heyete kentin tarihi ve turistik bölgeleri hakkında bilgi verildi.
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